İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu, klasik müzik arşivinin bugüne ulaşmasında önemli rol oynayan taş plak geleneğini sahneye taşıdı.

Solist Şennur Dinleyen'in sevilen eserleri seslendirdiği, Nalan Höke Turan'ın sunduğu 'Taş Plak Konseri'nde sanatçıya tamburda Reyhan İllez, kanunda Gül Güldaş Küçükşahin, viyolonselde Çağlar Kırömeroğlu, udda Yurdal Tokcan, kemençede Rafet Kemancı, ritmde ise Oray Yay eşlik etti