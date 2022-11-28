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Muğla'da taş duvar ustası evinde ölü bulundu

Muğla'da, taş duvar ustası Muhammet Ateş, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Giriş: 28.11.2022 - 19:44 | Güncelleme: ABONE OL
Taş duvar ustası evinde ölü bulundu
Taş duvar ustası evinde ölü bulundu
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DHA

Muğla'da, taş duvar ustası Muhammet Ateş (49), evinde ölü bulundu.

Olay, saat 11.00 sıralarında Ula'nın Çıtlık Mahallesi'nde meydana geldi. Muhammet Ateş'ten haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

HAREKETSİZ BULUNDU

İhbar üzerine Ateş'in evine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Eve jandarma eşliğinde giren sağlık ekipleri hareketsiz şekilde bulunan Muhammet Ateş'in hayatını kaybettiğini belirledi.

OTOPSİ İLE BELLİ OLACAK

Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından vücudunda yara ve darp izine rastlanmayan Muhammet Ateş'in cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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