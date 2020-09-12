Deniz temalı takılar tasarlamak için günlerinin çoğunu okyanus kenarında ilginç taşlar arayarak geçiren Maristella, sahilde neler buldu neler... İşte yalnızca taşları değil, aynı zamanda sıra dışı mercanları ve kabuklu deniz hayvanlarını araştıran Maristella'nın sahilde bulduğu canlılar ve değerli parçalar...
1860’lı yıllarda, Alman şirketi Oberselters tarafından üretilmiş bir maden suyu şişesi
Minik deniz hazineleri
Küçük deniz kabukları
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Koyu mor en nadir bulunan deniz camı renklerinden biri
Parfüm şişesi
100 yaşından fazla olduğu tahmin edilen deniz çömlekleri
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Sahilde bulunan şişelerden bazıları
Bütün parçalar sahilde bulundu
19. yüzyılın ikinci yarısından kalma cam vazo
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Bu büyüleyici mavi parçayı geçen gün bulmuş.
Daha çok deniz kabuğu!
200 yıllık şişelerden cam pullar
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İçerisinde melisa bitkisinden yapılmış iyileştirme suyu olan şişe
Çok küçük, çok renkli, çok tatlı...
Mavinin nadir tonları; Mavi, yeşil, turkuaz, su yeşili, gece mavisi…
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Sahilde gökkuşağı deniz camı bulmak!
1860’lardan kalma yarım bir Fransız tabağı
Eski ilaç şişeleri
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Vintage bir oje şişesi, içerisinde orijinal ojeden biraz var
150+ yaşında cam bir pul daha
Cam şişenin altının dokusunun güzelliği!
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"Süpriz! Sahille nişanlandım!"
Mermi!
Bazen minik hazineler aramak sizi içi altın dolu bir sandık bulmaya iter.
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Üzerinde 150 yazan muhteşem bir deniz camı parçası
İki taraflı deniz çömleği parçası
1860’lardan kalma Alman kil su şişeleri
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Viktoria dönemine ait cam bardak
Deniz kabuğu içinde kabuk içinde kabuk içinde kabuk
Mavi deniz cam parçası
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Mühür üzerindeki kabartmada şöyle yazıyor: Romano Vlahov Zara
Deniz camı aramak, nadir bulunan hazine aramak gibi
Yeni ve eşsiz parçalar için deniz camı koleksiyonu
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Güzel bir deniz çömleği parçası
Muazzam turkuaz bir deniz camı parçası
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