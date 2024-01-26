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        Haberler Yaşam 'Tarzan Efsanesi' filminin çekildiği şelale: Ekom-Nkam

        'Tarzan Efsanesi' filminin çekildiği şelale: Ekom-Nkam

        Kamerun'da Bafoussam şehrinin güneyindeki, Nkongsamba ile Melong kasabaları arasında yer alan Ekom-Nkam Şelalesi, eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerini ağırlıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 11:50 Güncelleme: 26.01.2024 - 11:51
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          Kamerun'un doğal güzellikleri bakımından en önemli alanlarından biri olan ve aynı zamanda İkiz Şelale olarak da anılan Ekom-Nkam Şalalesi, 80 metre yüksekten iki ayrı koldan düşüyor ve ülkenin en büyük şelalesi olma özelliğini taşıyor.

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          Doğa tutkunlarının yanı sıra fotoğraf meraklılarını da cezbeden şelale ve çevresi, tabiatın bütün renklerini barındıran manzarasıyla 'doğal stüdyo' imkanı sağlıyor.

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          Ekom-Nkam Şelalesi, zengin yapısının yanı sıra hemen yanı başında bulunan piknik alanı ve otelle de ziyaretçilerine Afrika'nın eşsiz güzelliklerini dört mevsim sunuyor.

        • 4

          TARZAN EFSANESİ FİLMİNİN ÇEKİLDİĞİ ŞELALE

          Bafoussam sakinlerinden İdris Mfochive yaptığı açıklamada, Edgar Rice Burroughs'un Tarzan of the Apes adlı kitabından esinlenerek 1984'te başrolünü Fransız oyuncu Christophe Guy Denis Lambert oynadığı Tarzan Efsanesi Greystoke filminin sahnelerinin Ekom-Nkam Şelalesi ve çevresindeki ormanın derinliklerinde çekildiğini belirtti.

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          Tarzan Efsanesi Greystoke filminin yönetmeni Hugh Hudson'ın filmi için ihtiyacı olan bütün doğal güzellikleri Ekom-Nkam Şelalesi ve çevresinde bulduğunu aktaran Mfochive, Tarzan'ın ormanda ağaçtan ağaca atlamak için kullandığı halatların hala muhafaza edildiğini sözlerine ekledi.

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          KAMERUNLULAR ŞELALEDE HAYATINI KAYBEDEN ATALARININ RUHUNUN HALA ORADA OLDUĞUNA INANIYORLAR

          Kamerun'un batısında yaşayan en büyük Orta Afrika topluluklarından Bamilike etnik grubu, doğadaki her şeyin bir ruha sahip olduğunu savunan Animist görüşünü benimsiyor.

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          Ölen yakınlarının kendilerini terk etmediğine inanan Bamilikeler, ölülerin vücutlarının yok olduğuna ancak ruhlarının defnedildikleri yerde kaldığını düşünüyor.

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          Eski kültürlerine ve inançlarına sıkı sıkıya bağlı olan Bamilikeler, ölen yakınlarının yaklaşık bir ay süren cenaze töreninin ardından hemen evlerinin önüne defnediyor. Kamerunlu sosyolog Muhammed Pagna da Bamilike halkı için Ekom-Nkam Şalalesi'nin önemini anlattı.

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          Bafoussam şehrine 60 kilometre mesafede bulunan Ekom-Nkam Şalalesi’nin Bamilike halkı için çok kutsal bir yer olduğunu vurgulayan Pagna, sömürgeci güçlerin, öldürdükleri Bamilikeleri bu şelaleye attığını belirtti.

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          Bamilikelerin, atalarının ruhlarını Ekom-Nkam Şalalesi’nde yaşamaya devam ettiğine inandıklarını kaydeden Pagna, bütün Animistlerin atalarıyla buluşmak için şelaleye gidip onlardan yardım istediklerini söyledi.

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