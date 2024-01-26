'Tarzan Efsanesi' filminin çekildiği şelale: Ekom-Nkam

Kamerun'un doğal güzellikleri bakımından en önemli alanlarından biri olan ve aynı zamanda İkiz Şelale olarak da anılan Ekom-Nkam Şalalesi, 80 metre yüksekten iki ayrı koldan düşüyor ve ülkenin en büyük şelalesi olma özelliğini taşıyor.