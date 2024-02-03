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        Haberler Yaşam Tarz değişikliği: Yeni sakallarıyla bambaşka bir insana dönüşen insanların fotoğrafları

        Tarz değişikliği: Yeni sakallarıyla bambaşka bir insana dönüşen insanların fotoğrafları

        İnsanlar bazen sakalın bir erkeğin görünüşünü ne kadar değiştirebileceğini hafife alabiliyor ancak internette yayınlanan fotoğraflar, bunun estetik yaptırmak kadar etkili olabileceğini gösteriyor. Peki, sakallarını uzatınca sıra dışı değişim yaşayan insanları görmek ister misiniz? İşte, sizin için 15 örnek!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2024 - 10:46 Güncelleme: 03.02.2024 - 10:46
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        • 1

          Sakallar, sadece yüzlerdeki tüylerden ibaret değil; aynı zamanda bir tarz ifadesi ve bir dönüşüm aracı olabilir. Birçok erkek, sakal bırakma kararı alarak kendilerini farklı bir görünüme kavuşturuyor ve bu kararın ardında çeşitli motivasyonlar yatıyor. İşte, sakal bırakarak yepyeni bir görünüme sahip olan insanlar ve yorumları...

        • 2

          ''Sakallarımın bu kadar uzayabileceğini tahmin etmiyordum.''

        • 3

          ''6 ayda sakallarımın uzayışına bakın!''

        • 4

          ''Biraz sabırlı olursanız sakallarınız bu boyuta gelebilir.''

        • 5

          ''Solda 47 yaşındaydım, sağda ise 57 yaşındayım.''

        • 6

          ''Tecrübelerimden sonra sakalınızı kesmenizi tavsiye etmiyorum.''

        • 7

          ''2 yıl önce her şeyi uzatmaya karar verdim.''

        • 8

          ''Bazı yüzlerin sakala ihtiyacı vardır.''

        • 9

          ''Sanırım uzatmaya devam edeceğim.

        • 10

          ''İnsanlar son halimi görünce beni tanıyamadıklarını söylüyorlar.''

          Fotoğraf kaynak: Instagram

        • 11

          ''10 yılda sakalımın beni getirdiği hal budur.''

        • 12

          ''Sakallı yolculuğuma bakın, hayatımda aldığım iyi kararlardan birisi olduğunu düşünüyorum.''

        • 13

          ''1 haftalık kirli sakaldan 14 aylık sakala. Şekillendirme öneriniz var mı?''

        • 14

          ''Tam olarak 50 günlük uzamayla bu hale geldim.''

        • 15

          ''Tamamen yeni bir insan oldum. Siz ne düşünüyorsunuz?''

        • 16

          ''9 aylık sakal gelişimime bakın!''

          Kaynak: Reddit

          Fotoğraf kaynakları: Reddit

        Haberi Hazırlayan: Ece Çınar
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