Tartıştıkları sürücüye kurşun yağdırdılar

İHA

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, trafikte tartıştıkları sürücüye ateş açan trafik magandaları polis tarafından yakalandı.

Etimesgut ilçesi Alsancak Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, trafikte sürücüler arasında tartışma yaşandı. Araçtan inen iki kişi diğer aracın üzerine tabanca ile ateş açtı. Olayda şans eseri kimse yaralanmazken, polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları çalışmalar sonucunda 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.