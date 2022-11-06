Tartıştığı polisi vuran şüpheli de polis çıktı

Artvin'de, tartıştığı polisi vuran şüpheli Trabzon'da görevli polis memuru çıktı.
Olay, dün akşam saatlerinde Borçka İlçe Emniyet Amirliği´nde meydana geldi. Eşi ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı belirtilen Selim M., şikâyette bulunmak üzere polis merkezine geldi. Bu sırada belinde tabanca olduğu fark edilen Selim M., bekletildiğini öne sürerek polis memurları ile tartıştı.
KOVALADIĞI NÖBETÇİ POLİSE ATEŞ AÇTI
Çıkan tartışmada belindeki tabancayı çıkaran Selim M., karşı caddeye doğru kovaladığı nöbetçi polis memuru Ali Rıza Yıldıran'a ateş etti. Çevredekilerin saldırısına uğrayan Selim M., havaya uyarı ateşi açan polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
OMZUNDAN VURULDU
Omzundan yaralanan polis memuru Ali Rıza Yıldıran ise gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Borçka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yıldıran buradan da Artvin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Vatandaşların saldırısında yaralanan Selim M. de hastanede tedavi altına alındı. Olay ise çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Olay sonrası şüphelinin vatandaşlar tarafından darbedildiği, polisin havaya ateş açarak kalabalığı dağıtmaya çalıştığı görüldü.
ŞÜPHELİ DE BAŞKA BİR İLDE GÖREVLİ POLİS
Hastanede tedavisi süren şüpheli Selim M.'nin de polis memuru olduğu, Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nde görevli olduğu ortaya çıktı. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen polis memurunun izinli olduğu ve Artvin'in Borçka ilçesine geldiği belirtildi.
VALİDEN YARALI POLİSE ZİYARET
Artvin Valisi Yılmaz Doruk, beraberinde İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen ile yaralı polis memuru Ali Rıza Yıldıran'ı tedavi gördüğü Artvin Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti. Polis memuruna "geçmiş olsun" dileklerini ileten Vali Doruk, doktorlardan sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Yıldıran'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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