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        Haberler Gündem 3. Sayfa Tartıştığı oğlunu tüfekle vurdu! - Güncel haberler

        Şanlıurfa'da tartıştığı babası tarafından tüfekle vurulan kişi yaralandı

        Şanlıurfa'da bir kişi, tartıştığı oğlunu tüfekle vurdu. Yaralanan Y.Ö. hastaneye kaldırılırken baba gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 09:38 Güncelleme: 11.03.2024 - 09:38
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        Tartıştığı oğlunu tüfekle vurdu!
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        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde tartıştığı babası tarafından tüfekle yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        AA'da yer alan habere göre İ.Ö. ile oğlu Y.Ö. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma çıktı.

        GÖZALTINA ALINDI

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine baba, oğlunu tüfekle vurdu. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Y.Ö. Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Baba ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

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