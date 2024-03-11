Tartıştığı oğlunu tüfekle vurdu!

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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde tartıştığı babası tarafından tüfekle yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

AA'da yer alan habere göre İ.Ö. ile oğlu Y.Ö. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma çıktı.

GÖZALTINA ALINDI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine baba, oğlunu tüfekle vurdu. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Y.Ö. Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Baba ise polis ekiplerince gözaltına alındı.