Tartıştığı oğlunu tüfekle başından vurdu

Düzce'de bir şahıs, tartıştığı oğlunu tüfekle vurdu. Baba, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Ballıca köyünde meydana geldi. Zeki Ö. ile oğlu Uğur Ö. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Zeki Ö., evindeki tüfeği alıp, oğluna ateş etti.

Uğur Ö., tüfekten çıkan saçmaların başına, boynuna ve sırtına isabet etmesi sonucu yaralandı. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekibi, Uğur Ö.'yü Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Babanın jandarma ekiplerince gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.