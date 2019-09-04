Olay, akşam saatlerinde kent merkezinde bulunan Karşıyaka Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Yaşar A., iddiaya göre uzun süredir arasının bozuk olduğu oğlu Sinan A.'yla henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Yaşar A., giderek büyüyen kavganın sonunda evdeki tüfekle oğluna ateş etti. Başından vurulan Sinan A., yerde hareketsiz kalırken, silah sesini duyan komşuları polise haber verdi. DHA'nın haberine göre gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedaviye alınan Sinan A.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Baba Yaşar A. ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı.