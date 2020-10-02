DHA

Samsun'da 77 yaşındaki Kemal Bulut, 3 ay önce de tabancayla ateş ederek yaraladığı oğlu 44 yaşındaki Nazım Bulut'u yeniden tabancayla vurdu. Nazım Bulut, başına ve vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanırken, babası gözaltına alındı.