Tartıştığı oğluna kurşun yağdırdı

DHA

Antalya'da tartıştığı babası tarafından tabancayla vurulan genç yaşamını yitirdi.

Olay, dün Alanya ilçesi Mahmutlar Mahallesi Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Duran Gönültaş (50) ile oğlu Cihat Gönültaş (28) arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma sonrası Gönültaş, yanındaki tabanca ile oğluna ateş açtı.

4 MERMİ İSABET ETTİ

Göğüs ve bacaklarına 4 mermi isabet eden Cihat Gönültaş, ağır yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Gönültaş'ı ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Duran Gönültaş

Yoğun bakıma alınan Cihat Gönültaş, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Duran Gönültaş gözaltına alınırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.