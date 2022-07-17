Tartıştığı oğlu başından vurdu

DHA

Mersin'de Ahmet Akdovan (24), tartıştığı babası İsmet Akdovan'ı (49) tüfekle vurarak öldürdü.

Akdeniz ilçesi Atalar Mahallesi Pirice mevkisinde bir süredir aralarında anlaşmazlık olduğu öğrenilen İsmail Akdovan ile oğlu Ahmet Akdovan arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Ahmet Akdovan, yanındaki tüfekle babasına ateş açıp, kaçtı.

BAŞINA İSABET ETTİ, KURTARILAMADI

Başından ağır yaralanan Akdovan, Tarsus'ta özel bir hastaneye kaldırıldı. Akdovan, burada tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Akdovan'ın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan Akdovan, suç aleti ile birlikte polis ekiplerince yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.