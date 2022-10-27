Tartıştığı Nurgül'e kurşun yağdıran bekçiye müebbet hapis

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Eyüp Doğan getirildi. Duruşmada maktul Nurgül Altıntaş'ın annesi Emine Akbaş ve taraf avukatları da hazır bulundu.

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde tartıştığı 35 yaşında bir çocuk annesi Nurgül Altıntaş'ı 10 el ateş ederek öldüren bekçi Eyüp Doğan, müebbet hapis cezası verildi.

Sanık Eyüp Doğan savunmasında, "Öldürme kastım olmadı. İki yıllık emeğimin boşa gittiğini, beni aldattığını düşündüm. 'Ben bu insanı durduk yere öldürmüş bulunmadım. Sabırlı bir insanım. Benim adım Eyüp, adımın anlamını biliyorum. Son olayda benim etnik kökenimi, mesleğimi küçümseyerek benimle dalga geçti. Bu olay yaşandığı için çok pişmanım. Olay bir anda, cinnet anında gerçekleşti. Öldürme amacıyla hareket etmedim" dedi.

Sanık savunmasını yaptığı sırada maktulün annesi Emine Akbaş, el hareketleriyle tepki gösterdi. Sanık avukatı müvekkilinin suçu haksız tahrik altında işlediğini belirterek cezasında indirim uygulanmasını talep etti.

"MASAL'IMI ANNESİZ BIRAKTIN"

Mahkeme heyetinin kararını açıklamasının ardından anne Emine Akbaş, sanığa tepki göstererek "Masal'ımı annesiz bıraktın. Masalı unutma sakın" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı. Duruşma salonundan güçlükle çıkarılan anne, mahkeme koridorunda yakınlarının koluna girmesiyle gözyaşları içinde adliyeden ayrıldı.

SANIK HAKKINDAKİ İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Eyüp Doğan'ın maktul Nurgül Altıntaş ile sevgili olduğu, 25 Eylül 2021 tarihinde maktul ile mesajlaşarak Mecidiyeköy civarında buluştukları anlatıldı.

Şüpheli Doğan'ın kiraladığı bir otomobil ile maktulü buluştukları noktadan alarak, Kağıthane'de bir parka gittikleri anlatılan iddianamede, maktul ile bir süre tartışan Eyüp Doğan, yanında bulundurduğu silahla Nurgül Altıntaş'a ateş ederek yaraladığı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği aktarıldı.

İddianamede, Adli Tıp Kurumu'ndan alınan raporda maktul Nurgül Altıntaş'ın vücudunda 10 adet mermi girişi bulunduğu ve bunların 6'sının ayrı ayrı öldürücü nitelikte olduğu ifade edildi. İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nden alınan rapora göre maktul Altıntaş'ı öldüren mermilerin, Eyüp Doğan'ın beylik silahından çıktığı belirtildi. İddianamede, şüpheli Eyüp Doğan'ın, 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talep ediliyordu.