Tartıştığı Nurgül'e kurşun yağdıran bekçiye müebbet hapis

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde tartıştığı 35 yaşında bir çocuk annesi Nurgül Altıntaş'ı 10 el ateş ederek öldüren bekçi Eyüp Doğan, müebbet hapis cezası verildi.
İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Eyüp Doğan getirildi. Duruşmada maktul Nurgül Altıntaş'ın annesi Emine Akbaş ve taraf avukatları da hazır bulundu.
"SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİM, KEŞKE NURGÜL YAŞASAYDI"
Sanık Eyüp Doğan savunmasında, "Öldürme kastım olmadı. İki yıllık emeğimin boşa gittiğini, beni aldattığını düşündüm. 'Ben bu insanı durduk yere öldürmüş bulunmadım. Sabırlı bir insanım. Benim adım Eyüp, adımın anlamını biliyorum. Son olayda benim etnik kökenimi, mesleğimi küçümseyerek benimle dalga geçti. Bu olay yaşandığı için çok pişmanım. Olay bir anda, cinnet anında gerçekleşti. Öldürme amacıyla hareket etmedim" dedi.
Mahkeme başkanının son sözünü sorması üzerine Doğan, "Sözün bittiği yerdeyim, keşke Nurgül yaşasaydı, bende aşık olduğum mesleğe devam etseydim" diye cevap verdi.
SANIĞIN SAVUNMASINA ANNE TEPKİ GÖSTERDİ
Sanık savunmasını yaptığı sırada maktulün annesi Emine Akbaş, el hareketleriyle tepki gösterdi. Sanık avukatı müvekkilinin suçu haksız tahrik altında işlediğini belirterek cezasında indirim uygulanmasını talep etti.
SANIĞA İNDİRİMSİZ MÜEBBET HAPİS CEZASI
Mahkeme heyeti, Eyüp Doğan'ı 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Heyet, sanığın cezasında indirim uygulamadı. Mahkeme, Eyüp Doğan'ın tutukluluk halinin devamına hükmetti.
"MASAL'IMI ANNESİZ BIRAKTIN"
Mahkeme heyetinin kararını açıklamasının ardından anne Emine Akbaş, sanığa tepki göstererek "Masal'ımı annesiz bıraktın. Masalı unutma sakın" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı. Duruşma salonundan güçlükle çıkarılan anne, mahkeme koridorunda yakınlarının koluna girmesiyle gözyaşları içinde adliyeden ayrıldı.
SANIK HAKKINDAKİ İDDİANAME
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Eyüp Doğan'ın maktul Nurgül Altıntaş ile sevgili olduğu, 25 Eylül 2021 tarihinde maktul ile mesajlaşarak Mecidiyeköy civarında buluştukları anlatıldı.
Şüpheli Doğan'ın kiraladığı bir otomobil ile maktulü buluştukları noktadan alarak, Kağıthane'de bir parka gittikleri anlatılan iddianamede, maktul ile bir süre tartışan Eyüp Doğan, yanında bulundurduğu silahla Nurgül Altıntaş'a ateş ederek yaraladığı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği aktarıldı.
İddianamede, Adli Tıp Kurumu'ndan alınan raporda maktul Nurgül Altıntaş'ın vücudunda 10 adet mermi girişi bulunduğu ve bunların 6'sının ayrı ayrı öldürücü nitelikte olduğu ifade edildi. İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nden alınan rapora göre maktul Altıntaş'ı öldüren mermilerin, Eyüp Doğan'ın beylik silahından çıktığı belirtildi. İddianamede, şüpheli Eyüp Doğan'ın, 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talep ediliyordu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!