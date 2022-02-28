Tartıştığı kuzeninin silahını alıp, kurşun yağdırdı

Diyarbakır'da, sokakta karşılaştığı kuzenleri A.K. (19) ve M.K. (20) ile tartışan Erhan Arslan (35), tabancayla vurularak öldürüldü.
Olay, dün saat 23.30 sıralarında Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında alacak anlaşmazlığı bulunan A.K. ve M.K., kuzenleri olan Erhan Arslan ile sokakta karşılaştı. Yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada Arslan'ın üzerindeki silahı alan A.K. ateş etmeye başladı.
5 KURŞUN İSABET EDEN ARSLAN KURTARILAMADI
Vücuduna 5 kurşun isabet eden Arslan, kanlar içerisinde yere yığıldı. A.K. ve M.K. ise olay yerinden kaçtı. Sesleri duyan çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Arslan, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.
Hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Arslan, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
ŞÜPHELİLER 2 SAATTE YAKALANDI
Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevrede araştırma yaptı. Ekipler, görgü tanıklarının beyanlarını dinleyip, çevredeki güvenlik kameraları ile Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS) kameralarını izledi.
Ekipler, tanıkların beyanları ve güvenlik kamerası görüntülerinin olay saatiyle öncesi ve sonrasını karşılaştırıp, 2 saat içinde, yapılan çalışmayla şüphelilerin Arslan'ın kuzenleri M.K. ve A.K. olduğunu belirledi.
M.K. ile A.K.'nin adreslerini tespit eden ekipler, şüphelileri operasyonla yakaladı. Şüphelilerin Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde işlemleri sürüyor.
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