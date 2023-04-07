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Komşuların tartışması kanlı bitti! Tabancayla ağzından vurdu

Zonguldak'ta İsmail Karanfil, tartıştığı üst kat komşusu Serkan Karaduman'ı tabancayla ağzından vurdu

Giriş: 07.04.2023 - 19:05 | Güncelleme: ABONE OL
Tartıştığı komşusunu ağzından vurdu
DHA

Zonguldak'ta, komşuların tartışmasında bir kişi ağır yaralandı.Tartıştığı üst komşusunu ağzından vurdu.

Olay, saat 05.00 sıralarında Ereğli ilçesi Şamlar köyünde meydana geldi. İsmail Karanfil (41) ile üst kat komşusu Serkan Karaduman (38) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Karanfil, evden aldığı tabanca ile Karaduman'a ateş açtı.

Serkan Karaduman'ın durumu ağır
Serkan Karaduman'ın durumu ağır

Ağzına isabet eden mermiyle ağır yaralanan Serkan Karaduman, çağırılan ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Karaduman'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

İsmail Karanfil
İsmail Karanfil

İsmail Karanfil, jandarma ekiplerince gözaltına alınarak karakola götürüldü.

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