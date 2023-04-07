Tartıştığı komşusunu ağzından vurdu

Zonguldak'ta, komşuların tartışmasında bir kişi ağır yaralandı.Tartıştığı üst komşusunu ağzından vurdu.

Olay, saat 05.00 sıralarında Ereğli ilçesi Şamlar köyünde meydana geldi. İsmail Karanfil (41) ile üst kat komşusu Serkan Karaduman (38) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Karanfil, evden aldığı tabanca ile Karaduman'a ateş açtı.

Ağzına isabet eden mermiyle ağır yaralanan Serkan Karaduman, çağırılan ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Karaduman'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

İsmail Karanfil, jandarma ekiplerince gözaltına alınarak karakola götürüldü.