Olayda, ilçedeki evlerinde Mehmet S. ile karısı Zeynep Yonca S. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Zeynep Yonca S, Mehmet S'yi bıçaklayarak yaraladı.

AA'nın haberine göre, ağır yaralanan Mehmet S. sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Dörtyol Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti, Zeynep Yonca S. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.