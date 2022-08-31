Tartıştığı kişiyi silahla vurdu

Manisa'da bir kişi, tartıştığı kişi tarafından silahla vuruldu.

Olay, Alaşehir ilçesine bağlı Sarısu Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. K.M. ile A.A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonrası A.A., yanında getirdiği tabancayla K.M.'ye ateş etti.

Bacağına ve kasığına 3 kurşun isabet eden K.M. kanlar içinde yere yığıldı. Yaralı, Alaşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Olayın ardından kaçan A.A. ise, polis tarafından kısa sürede yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.