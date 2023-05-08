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Tartıştığı kişiyi öldürdü, eve gelip eşini de ayaklarından vurdu

Antalya'da, Ali Aktaş'ı evinin önünde tabancayla öldüren M.Ç., daha sonra kendi evinde tartıştığı eşini de ayaklarından vurdu

Giriş: 08.05.2023 - 18:56 | Güncelleme: ABONE OL
Antalya'da tartıştığı kişiyi öldürdü, eve gelip eşini vurdu - Güncel haberler
DHA

Antalya'da, Manavgat Sanayi Sitesi'nde esnaf olan M.Ç., dün akşam, iddiaya göre alkollü halde, Ali Aktaş'ın, Aşağı Pazarcı Mahallesi 1078'inci Sokak'taki evine gitti. M.Ç., aşağı çağırdığı Ali Aktaş'a, yanında getirdiği tabancayla ateş etti.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

DHA'nın haberine göre, kalbinden vurulan Aktaş, yerde hareketsiz kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla, Ali Aktaş'ın ve R.Ç.'nin evlerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçı ekibi, Ali Aktaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

EŞİ AMELİYATA ALINDI

M.Ç. ise, Ali Aktaş'ı vurmasının ardından gittiği Yayla Mahallesi'ndeki evinde de eşi R.Ç. ile tartıştı. M.Ç., ayaklarından vurduğu eşinin yanında tabancasını da bırakıp kaçtı. İlk müdahalesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülen R.Ç.'nin ise ameliyata alındığı öğrenildi.

Öte yandan olay yerinden uzaklaşan M.Ç.'nin bir süre sonra polis merkezine gidip teslim olduğu belirtildi.

*Fotoğraflar: İHA

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