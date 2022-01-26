Park halindeki araç yandı, sabotaj çıktı!

HABERTURK.COM

Mersin'in Tarsus ilçesinde park halindeki otomobile benzin dökerek yakan bir kişi ile ona yardım ettiği ileri sürülen arkadaşı yakalandı. Şüphelinin araç sahibiyle yaşanan tartışma sonrasında aracı kundakladığı ortaya çıktı. O anlar kameraya yansıdı.

Beycan Üçkardeş'in haberine göre, Tarsus ilçesine bağlı Gazi Paşa Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde park halinde olan otomobilde, gece saatlerinde yangın çıktı. Yangına ilk olarak çevredeki vatandaşlar müdahale ederken olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

BENZİN BİDONU İLE KAMERAYA YANSIDI

Büyümeden söndürülen yangında otomobil büyük hasar aldı. Yangının çıkış sebebi üzerine detaylı araştırma yapan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Kamera görüntülerinde bir kişinin elindeki benzin bidonuyla aracı yaktığını tespit eden ekipler, şüphelinin F.K. olduğunu tespit etti.

Aracı kundakladıktan sonra ticari taksi ile olay yerinden kaçan F.K. ile beraberindeki R.D., polis tarafından kısa sürede yakalandı. Şüphelilerin Tarsus Hali'nde işçi olarak çalıştıkları, gün içerisinde komşu iş yerinde çıkan tartışmadan dolayı olayı gerçekleştirdikleri ortaya çıktı.

Şüphelilerin daha önceden kapkaç, hırsızlık, kasten yaralama ve suçlarından adli kayıtlarının olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile serbest bırakıldı.