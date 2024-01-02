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        Haberler Gündem 3. Sayfa Tartıştığı kişilerin üzerine aracını sürdü!

        Ümraniye'de aracı tartıştığı kişilerin üzerine sürdü; o anlar kamerada

        İstanbul Ümraniye'de bir kişi, tartıştığı kişilerin üzerine aracını sürdü. Akıllara durgunluk veren anlar saniye saniye kaydedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 10:20 Güncelleme: 02.01.2024 - 10:34
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        Tartıştığı kişilerin üzerine aracını sürdü!
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        Ümraniye'de hafif ticari araç sürücüsü, aracını tartıştığı kişilerin üzerine sürdü. Olay yerinden kaçmaya çalışan hafif ticari aracın üzerine atlayan kişi ise yere savruldu.

        DHA'nın haberine göre olay yerine geri dönen araca çevredekiler, sandalye ve sopalarla saldırdı. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

        ARACI DURDURMAK İÇİN ÜZERİNE ATLADI

        Olay, Yamanevler Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç sürücüsüyle caddedeki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Grupla kavga eden hafif ticari araç sürücüsü, direksiyon başına geçerek aracı caddedekilerin üzerine sürdü. Bu sırada aracı durdurmaya çalışan bir kişi aracın kaputunun üzerine atladı. Geri manevra yaparken trafik levhasına çarpan araç, hızla olay yerinden uzaklaştı. Kendini aracın üzerine atan kişi ise yere savruldu.

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        SANDALYE VE SOPALARLA SALDIRDILAR

        Grubun üzerine aracı sürdükten sonra kaçan sürücü, geri dönerek caddeden tekrar geçti. Bu sırada bir kişi, yoldan geçen araca sandalye fırlattı. Başka bir kişi ise elindeki sopayla araca vurdu. Çevredekiler olayın ardından polis ekiplerine ihbarda bulundu. Polis ekiplerinin güvenlik önlemi alarak çevrede yaptığı inceleme sırasında 2 adet boş kovan bulundu. Polis, olaya karışan hafif ticari araç sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı. Kavga sırasında kullanılan silahın kim tarafından ateşlendiğinin belirlenmesi için incelemeler sürüyor.

        OLAY ANI KAMERADA

        Hafif ticari araç sürücüsünün aracı çevredekilerin üzerine sürdüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, grubun üzerine yönelen aracın geri manevra yaptığı, bu sırada bir kişinin aracın kaputunun üzerine atladığı görülüyor. Aracı durdurmak için hamle yapan kişinin yere savrulduğu ve olay yerine geri dönen araca sandalye ve sopalarla vurul(DHA)

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