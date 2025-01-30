İstanbul Avcılar'da saat 11.30 sıralarında meydana gelen olayda bir adam karısını bıçakla ağır yaraladıktan sonra kaçtı.

DHA'da yer alan habere göre, Emircan G. ile karısı Yıldız G. arasında henüz bilinmeyen nedenlerden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Emircan G. mutfaktan aldığı bıçakla karısı Yıldız G.'yi yaraladı.

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TALİHSİZ KADININ DURUMU AĞIR

Olayın ardından Emircan G. evden kaçarken, aynı apartmanda oturan akrabalarından yardım isteyen Yıldız G. özel bir kliniğe götürüldü. Ağır yaralı olduğu için burada tedavi edilemeyen Yıldız G., kliniğe çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çok sayıda bıçak darbesi bulunan Yıldız G.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

KAÇAN KOCA GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine gelerek inceleme yapan polis ekipleri kaçan Emircan G.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.