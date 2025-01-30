Avcılar'da yaşandı! Tartıştığı karısını bıçaklayıp kaçtı!
İstanbul'da Emircan G. isimli bir adam evde tartıştığı karısı Yıldız G.'yi bıçakla yaraladı. Yıldız G.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaçan koca Emircan G. yakalanarak gözaltına alındı
İstanbul Avcılar'da saat 11.30 sıralarında meydana gelen olayda bir adam karısını bıçakla ağır yaraladıktan sonra kaçtı.
DHA'da yer alan habere göre, Emircan G. ile karısı Yıldız G. arasında henüz bilinmeyen nedenlerden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Emircan G. mutfaktan aldığı bıçakla karısı Yıldız G.'yi yaraladı.
TALİHSİZ KADININ DURUMU AĞIR
Olayın ardından Emircan G. evden kaçarken, aynı apartmanda oturan akrabalarından yardım isteyen Yıldız G. özel bir kliniğe götürüldü. Ağır yaralı olduğu için burada tedavi edilemeyen Yıldız G., kliniğe çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çok sayıda bıçak darbesi bulunan Yıldız G.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
KAÇAN KOCA GÖZALTINA ALINDI
İhbar üzerine olay yerine gelerek inceleme yapan polis ekipleri kaçan Emircan G.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.