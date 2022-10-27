Tartıştığı karısını bıçakladı

Samsun'da tartıştığı eşi tarafından bıçaklanan kadın hastaneye kaldırıldı.

AA'nın haberine göre, Bafra ilçesi Gazipaşa Mahallesi Türk Ocağı Caddesi'ndeki evlerinde Demet E. (35) ile eşi Erol E. (35) arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Erol E., karısını bıçakla yaraladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan kadın, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Erol E., polis ekiplerince gözaltına alındı.