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Tartıştığı kardeşini karnından bıçakladı

Denizli'de iki kardeşin tartışması kanlı bitti. Tartışmada kardeşi tarafından karnından bıçaklanan genç ağır yaralandı. Evden kaçan kardeş, saklandığı aynı binada yakalandı

Giriş: 12.03.2023 - 12:44 | Güncelleme: ABONE OL
Tartıştığı kardeşini bıçakladı
İHA

Denizli'de bir genç, tartıştığı kardeşini bıçakladı.

Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Kervansaray Mahallesinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, M.A. ile beraber yaşadığı kardeşi G.A. arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda G.A., kardeşi M.A.'yı karnından bıçakladı.

Genç kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine bölgeye güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.Olay yerine giden sağlık görevlileri kan kaybeden M.A.'yı Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı.

Evden kaçan kardeş ise saklandığı aynı binada yakalandı. Şüphelinin karakolda işlemleri sürerken, tedavi altına alınan gencin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

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