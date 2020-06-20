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Tartıştığı imam nikahlı eşini silahla öldürdü - AKSARAY

Aksaray'da bir kişi tartıştığı imam nikahlı eşini silahla vurarak öldürdü.

20.06.2020 - 17:06 | Güncelleme: ABONE OL
Tartıştığı imam nikahlı eşini silahla öldürdü - AKSARAY
AA

Hassas Mahallesi 6645. Sokak'taki apartmanın 2. katında oturan Rabia Ergin (36) ile imam nikahlı eşi Ahmet Koyak (49) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dön