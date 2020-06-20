Tartıştığı imam nikahlı eşini silahla öldürdü - AKSARAY

Hassas Mahallesi 6645. Sokak taki apartman\u0131n 2. kat\u0131nda oturan Rabia Ergin (36) ile imam nikahl\u0131 e\u015fi Ahmet Koyak (49) aras\u0131nda hen\u00fcz belirlenemeyen nedenle tart\u0131\u015fma \u00e7\u0131kt\u0131.Tart\u0131\u015fman\u0131n kavgaya d\u00f6n\u00fc\u015fmesi \u00fczerine Koyak, \u00fczerinde ta\u015f\u0131d\u0131\u011f\u0131 silahla Ergin e defalarca ate\u015f etti.Silah sesini duyan kom\u015fular\u0131n durumu polise bildirmesi \u00fczerine, olay yerine polis ve sa\u011fl\u0131k ekipleri sevk edildi.Sa\u011fl\u0131k ekiplerince yap\u0131lan kontrolde Ergin in, hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fi belirlendi.Ergin in cesedi, otopsi i\u00e7in Aksaray E\u011fitim ve Ara\u015ft\u0131rma Hastanesi morguna kald\u0131r\u0131ld\u0131.Olay\u0131n ard\u0131ndan bir s\u00fcre ka\u00e7an Koyak, polis ekiplerini arayarak teslim oldu.Yan kom\u015fular\u0131 ve mahalle muhtar\u0131 Ali Tan, gazetecilere yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, ikili aras\u0131nda ya\u015fanan tart\u0131\u015fman\u0131n ard\u0131ndan silah sesi duyduklar\u0131n\u0131 ve polisi arad\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.Ahmet ve Rabia \u00e7iftinin imam nikahl\u0131 oldu\u011fu ve biri ikiz 3 \u00e7ocu\u011funun bulundu\u011fu \u00f6\u011frenildi.