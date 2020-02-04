Tartıştığı eşini öldüren Iraklı eski polisin ülkesinde yargılanma talebi reddedildi

AA

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Haydar Fadıl Haşim Baidhani (36) ve avukatı ile çiftin 3 çocuğu, avukatları ve yakınları katıldı.

Duruşmada, Iraklı çifti yakınlarından A.W.S.J. tanık olarak dinlendi.

Tercüman aracılığı ile ifade veren A.W.S.J. olay günü sanığın çocuklarının, evine geldiğini belirterek, "Neden geldiniz? diye çocuklara soru sordum. Onlar da babalarının yolladığını söylediler. Ben de ne olduğunu merak ettim. Aşağıya inip baktığımda, ambulansı gördüm. Gelen polislere de çocukların bende olduğunu anlattım." dedi.

Daha sonra söz verilen sanık Baidhani, "Evden ve çocuklarımdan uzaklaşmamın nedeni, Türk kanunlarıdır. Ben Irak'ta yargılanmak istiyorum. Irak'ta olsaydık, bunların hiçbiri benim başıma gelmezdi. Tahliyemi talep ediyorum." şeklinde savunma yaptı.

Mahkeme Başkanı, olayın Bolu'da gerçekleşmesi sebebiyle sanığın ülkesinde yargılanma talebini reddederek, duruşmayı diğer tanıkların dinlenmesi ve eksik hususların giderilmesi için erteledi.

OLAY

Beşkavaklar Mahallesi'nde yaşayan Iraklı Haydar Fadıl Haşim Baidhani (36) ile eşi Saja Jamel Mansur (29) arasında 7 Şubat'ta henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Haşim, eşini bıçakladıktan sonra polisi arayarak teslim olmuştu.

Iraklı çiftin yaşları 2 ila 8 arasında değişen 4 çocuğu ise Çalışma, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkililerince akrabalarına teslim edilmişti.