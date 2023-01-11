Tartıştığı eşini çaydanlıkla yaraladı

DHA

Olay, Melikgazi ilçesi Esenyurt Mahallesi Feslihan Sokaktaki 2 katlı binanın son katında meydana geldi.

Batuhan Ç. ile eşi Fatma Ç. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

Batuhan Ç., evde eline geçirdiği çaydanlık ile eşini başından yaraladı. Çığlık seslerini duyan komşuların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.

Olayın şüphelisi Batuhan Ç. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.