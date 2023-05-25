Tartıştığı eşini bıçakla öldürdü

Diyarbakır'da Mehmet Ertürk, tartıştığı eşi Vezire Ertürk'ü (32) bıçaklayarak öldürdü.

Olay, öğle saatlerinde Ergani ilçesi Şirinevler Mahallesi Arif Biçen 1'inci Sokak'ta meydana geldi. Mehmet Ertürk, eşi Vezire Ertürk ile tartışmaya başladı.

Çıkan kavgada iddiaya göre, çift birbirini bıçakladı. 3 çocuk annesi kadın kanlar içinde kalırken, Mehmet Ertürk kaçtı.

İhbarla gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Kaçan şüpheli ise polis ekiplerince yaralı halde yakalandı. Tedavisinin ardından Ertürk, polis merkezine götürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.