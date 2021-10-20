Tartıştığı eşi ile 2 çocuğunu rehin aldı!

Olay, Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Çeşitli suçlardan kaydı bulunan ve uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen Abdülkerim B. ile eşi Esra B. arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı.

2 çocuğunun gözleri önünde eşine saldıran Abdülkerim B., ardından evde bulunan tüfeği aldı. Bunun üzerine Esra B., cep telefonuyla polisi arayıp, yardım istedi.

İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Polislere uzun süre direnen Abdülkerim B., ardından eşini ve çocuklarını bırakıp 4 katlı binanın çatısına çıktı. Tüfeği zaman zaman polislere doğrultup, ateş edeceğini söyleyen Abdülkerim B., yaklaşık yarım saatlik çabayla ikna edildi.

Tüfeği bırakarak teslim olan Abdülkerim B., gözaltına alınıp, emniyete götürüldü.