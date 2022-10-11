Tartıştığı eniştesini av tüfeğiyle öldürdü

Muğla'da, husumetli olduğu akrabası tarafından av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti.

Seydikemer ilçesi Dere Mahallesi'nde yaşayan M.S. (61) ile aralarında husumet olduğu ileri sürülen eniştesi B.S. (70) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.S, av tüfeğiyle B.S'ye ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi B.S'nin olay yerine hayatını kaybettiğini belirledi. Kaçan zanlı, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

*Fotoğraf: İHA