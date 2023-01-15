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Tartıştığı eltisini bıçakla ağır yaralayan Sıla tutuklandı

Niğde'nin Çiftlik ilçesinde tartıştığı eltisi Günay Hınçer'i bıçaklayarak ağır yaralayan Sıla Hınçer, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı

Giriş: 15.01.2023 - 18:28 | Güncelleme: ABONE OL
Niğde'de tartıştığı eltisini bıçaklayan Sıla tutuklandı - Güncel haberler
DHA

Niğde'de, tartıştığı eltisi Günay Hınçer'i (32) bıçaklayan Sıla Hınçer (21) tutuklandı.

DHA'nın haberine göre olay, geçen cuma günü saat 13.00 sıralarında Çiftlik ilçesi Azatlı beldesinde meydana geldi. Araları bozuk olan eltiler Günay Hınçer ve Sıla Hınçer arasında evde çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında Sıla Hınçer, mutfaktan aldığı bıçakla Günay Hınçer'i göğsünden yaraladı. Yaralı Günay Hınçer, ambulansla Çiftlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağırlaşan Günay Hınçer, yapılan müdahalenin ardından Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma ekipleri, Sıla Hınçer'i gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sıla Hınçer, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Günay Hınçer'in hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi.

*Fotoğraf: AA

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