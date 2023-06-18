Tartıştığı damadı tarafından bıçakla öldürüldü

Olay, saat 16.00 sıralarında Datça'nın Kızlan Mahallesinde meydana geldi.

Sevgi Ağı ile kızı Özlem T. ve damadı Ali Murat T. arasında bilinmeyen nedenle evde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine damat Ali Murat T., mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile Sevgi Ağı'yı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Sevgi Ağı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Sevgi Ağı'nın cansız bedeni, olay yerinde yapılan savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.