Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Tartıştığı babasını tabancayla bacağından vurdu - Güncel haberler

        Tartıştığı babasını tabancayla bacağından vurdu

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 17 yaşındaki S.Ç., tartıştığı babası Burhan Ç.'yi tabancayla bacağından vurdu. S.Ç. olay yerinden kaçarken, Burhan Ç. ise hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 21:06 Güncelleme: 03.10.2023 - 21:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tartıştığı babasını tabancayla bacağından vurdu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Olay, akşam saatlerinde İzmit Tavşantepe Mahallesi Emirli Sokak´ta meydana geldi.

        İddiaya göre, 3 katlı binanın zemin katında bulunan dairede S.Ç. ile babası Burhan Ç. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.Ç., babası Burhan Ç.´yi tabancayla bacağından vurup, kaçtı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Burhan Ç., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi´ne kaldırıldı.

        Polis, S.Ç.´yi yakalamak için çalışma başlattı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #kocaeli
        #kocaeli haber
        #yerel haber
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        TBMM Genel Kurulu toplandı
        TBMM Genel Kurulu toplandı
        40 gün sonra yakalandı
        40 gün sonra yakalandı
        Dev maçta 11'ler belli oldu!
        Dev maçta 11'ler belli oldu!
        "Rezerv birikimi döviz kuru istikrarını destekliyor"
        "Rezerv birikimi döviz kuru istikrarını destekliyor"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        "Tazminatı 150 milyon Euro"
        "Tazminatı 150 milyon Euro"
        Yabancı borsaya ne zaman gelir?
        Yabancı borsaya ne zaman gelir?
        Turizm merkezinde Airbnb yasaklandı
        Turizm merkezinde Airbnb yasaklandı
        Prof. Dr. Atatüre'den büyük başarı
        Prof. Dr. Atatüre'den büyük başarı
        Çocuğunun eğitim masrafını üstlendiler
        Çocuğunun eğitim masrafını üstlendiler
        Ekimde deniz tatili için 10 adres!
        Ekimde deniz tatili için 10 adres!
        Meteoroloji'den yarın için kritik uyarı! 7 kent için "sarı" alarm!
        Meteoroloji'den yarın için kritik uyarı! 7 kent için "sarı" alarm!
        Soylu’dan Yerlikaya’ya ziyaret
        Soylu’dan Yerlikaya’ya ziyaret
        Pazarın yarısı Tesla oldu
        Pazarın yarısı Tesla oldu
        Domuz bağıyla kadın cinayetinde yeni gelişme!
        Domuz bağıyla kadın cinayetinde yeni gelişme!
        Ermenistan Parlamentosu'ndan Putin kararı
        Ermenistan Parlamentosu'ndan Putin kararı
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Yıldızlar kulübeye! Avrupa rotasyonu
        Yıldızlar kulübeye! Avrupa rotasyonu
        Tarihi yarımadanın tanıtım elçisi
        Tarihi yarımadanın tanıtım elçisi
        Habertürk Anasayfa