Tartıştığı arkadaşını bıçakla öldüren şüpheli tutuklandı - ADANA

Alınan bilgiye göre, Ova Mahallesi'nde önceki gün önce arazide tartıştığı arkadaşı Gökhan Boyuneğmez'i (23) bıçaklayarak öldüren şüpheli Servet D'nin (23) emniyetteki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Gökhan Boyuneğmez (23) ile arkadaşı Servet D. (23) arasında arazide çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, Boyuneğmez'i bıçaklayan Servet D. kaçmıştı. Boyuneğmez kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, Servet D. gözaltına alınmıştı.

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