Tartıştığı arkadaşı tabancayla öldürdü

Eskişehir'de, yakın arkadaşların tartışması cinayetle son buldu. Candeniz G. (27), arkadaşı Arda Yıldız'ı (23) tabancayla öldürdü.

Olay, dün akşam saatlerinde Akarbaşı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Bir doğum günü kutlamasına gittikleri öğrenilen Candeniz G. ile Arda Yıldız'ın, mekândan birlikte çıktı. Birlikte börek yemeye giden iki arkadaş, oturdukları börekçide tartışmaya başladı. Arkadaşlar, çevredekiler tarafından sakinleştirildi.

Börekçiden çıkarak yürüdükleri sırada yeniden alevlenen tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Candeniz G., yanındaki silahla Arda Yıldız'ı ateş ederek olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayın ardından Eskibağlar Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alınan Candeniz G.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.