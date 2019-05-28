İstanbul Esenyurt'ta, akrabalar arasında çıkan kavgada silahlar konuştu. Ömer Algün isimli kişi, kendisiyle aynı adı ve soyadını taşıyan Ömer Algün'ü silahla vurarak öldürdü.

Olay, Yeşilkent Mahallesi, 1864 Sokak'ta dün saat 22.30 sıralarında meydana geldi. DHA'nın haberine göre, iki amca çocuğu aralarındaki husumet nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Ömer Algün isimli kişi, üzerinde silahla kendisiyle aynı isim ve soyadı taşıyan amca çocuğu Ömer Algün'ü başından vurdu.

YAKINLARI SİNİR KRİZLERİ GEÇİRDİ

Olaya şahit olan aile fertleri sinir krizi geçirirken, mahalle sakinlerinin ihbarları üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Adrese gelen 112 Acil Servis ekipleri, başından isabet alan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise olay yeri ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.



SİLAHLA BİRLIKTE YAKALANDI



Görgü tanıklarının ifadeleri üzerine çok yönlü bir çalışma başlatan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinayet zanlısı Ömer Algün'ü yakınlarda bir adreste olayda kullandığı silahla birlikte yakalayarak, gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.