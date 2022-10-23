Tartıştığı akrabalarının evlerini ateşe verdi

Eskişehir'de, tartıştığı akrabalarına kızan İlker K., 2 evi ateşe verdi. Güvenlik kamerası görüntülerinde evleri ateşe verdiği görülen İlker K. gözaltına alındı. Görüntülerde, motosikletle gelen İlker K.'nin sokağı kontrol ettikten sonra elinde plastik şişe ile evi yakına gelip, pencerelere yanıcı madde döktükten sonra ateşe verdiği yer aldı.
Eskişehir'de oturan İlker K., gece 01.00 sıralarında yaklaşık 1 ay önce para meselesi nedeniyle tartıştığı Tepebaşı ilçesine bağlı Şarhöyük Mahallesi'ndeki akrabası Ramazan Karakuş'a ait evin pencerelerine yanıcı madde dökerek ateşe verdi.
DUMANI FARK EDEN KOMŞULAR EVDEN ÇIKARDI
Yangın erken fark edilerek söndürülürken, Fevziçakmak Mahallesi'ne giden İlker K., bu kez de diğer akrabası olan Bekir Karakuş'a ait müstakil evin dışına yanıcı madde dökerek ateşe verip olay yerinden kaçtı. Bekir Karakuş'a ait evdeki yangın kısa sürede büyürken, yoğun dumanı fark eden komşuları Bekir Karakuş, eşi ve çocuğunu evden çıkardı.
İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri tüm evi saran alevleri güçlükle söndürdü. Yangında Bekir Karakuş'a ait ev ve eşyaları yanarak kullanılmaz hale geldi.
BABASIYLA BİRLİKTE GÖZALTINA ALINDI
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri yangınla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında güvenlik ve MOBESE kamera görüntülerini incelemeye aldı. İki evdeki yangını da İlker K.'nin çıkardığını tespit edildi. Şüpheli İlker K. ve yangınlarla ilgisi olduğu belirtilen babası Mehmet K. polis ekiplerince gözaltına alındı.
İfadesinde suçunu itiraf eden İlker K., para meselesi nedeniyle tartıştığı akrabalarına kızdığı için evlerde yangın çıkardığını söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen İlker K. ve babası Mehmet K. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İlker K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Oğlu ile birlikte gözaltına alınan Mehmet K. ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
"CANIMIZIN KURTULDUĞUNA DUA EDİYORUZ"
Müstakil evi tamamen yanan Bekir Karakuş, komşularının uyarısıyla yangından kurtulduklarını söyledi. Yangını çıkaran İlker K.'nin kuzeninin oğlu olduğunu anlatan Karakuş, "Kuzenimin oğlu, kardeşimle bir ay önce ufak bir tartışma yaşamış. Babasıyla kundaklama yaptı. Bir alıp vereceğim yok, aramızda husumet yok. Olay anında evde uyuyorduk, komşuların sesiyle çıktık. 10 dakika daha çıkmasaydık yanacaktık. Buna şükür, canımızın kurtulduğuna dua ediyoruz. Evde eşim, kızım ve ben vardık. Eşim şeker ve tansiyon hastası. Bir de yoğun dumandan etkilendi. Şükürler olsun yine de kalktık. Ev tamamen yandı, dışarıda kaldık. Komşularda yatıyoruz. Kalacak yerimiz yok. Eşyalarımızın hepsi perişan oldu" dedi.
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