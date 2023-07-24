Tartışmalı yasa onaylandı: İsrail'de kaos hakim

Söz konusu yargı düzenlemesi ile ilgili gelinen noktayı, İsrail için "tarihi bir kriz" olarak değerlendiren Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ise siyasi partileri, uzlaşmacı çözümler bulmak adına iki taraflı bir diyalog masasına oturtmak için defalarca girişimde bulundu.

Ancak Herzog'un tüm bu diyalog çabaları sonuçsuz kaldı.