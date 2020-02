Tartışmalı filmin fragmanı yayınlandı

Eylülde gösterime girmesi planlanan fakat konusu itibarıyla tartışmaların odağında yer almasının akabinde vizyon tarihi ertelenen 'The Hunt'tan fragman yayınlandı. Filmin yeni vizyon tarihi de açıklandı

Zengin ve liberal elit kesimin, muhafazakar ABD'lileri kaçırarak belli kaideler içerisinde avlamasını konu edinen 'The Hunt'ın 27 Eylül 2019 olan vizyon tarihi gerek ABD Başkanı Donald Trump'ın da yorumlarda bulunduğu tartışmaların odağında yer alması gerekse o dönem ülkede gerçekleşen Dayton ve El Paso katliamları sonrası ileri bir tarihe ertelenmişti.

'The Hunt', liberalleri, Trump ve Cumhuriyetçi parti destekçisi muhafazakarlara karşı şiddete teşvik ettiği eleştirilerine maruz kalmıştı. Buna karşın 'The Hunt'ın yapımcısı Jason Blum ve senaristlerden Damon Lindelof, yaptıkları bir röportajda filmin 'Joker' ya da T'he Purge' serisinden farklı olmadığını ve asla ayrımcı, tehlikeli ya da provakatif bir tarafta yer almadığını belirtmişti.

Henüz kimsenin izlememesine rağmen yılın en çok konuşulan filmi olan 'The Hunt'ı Craig Zobel'in yönetirken başrolleri Betty Gilpin, Hilary Swank, Emma Roberts, Ethan Suplee, J.C. MacKenzie paylaştı. Filmin gösterim tarihi 13 Mart olarak kesinleşti.