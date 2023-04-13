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Eşiyle tartışırken araçtan atladığı iddia edilen kadın yaralandı

Kocaeli'de eşiyle tartıştığı sırada seyir halindeki otomobilden atladığı iddia edilen kadın, yaralandı. Kadının eşi, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü

Giriş: 13.04.2023 - 16:36 | Güncelleme: ABONE OL
Tartışmada araçtan atladığı iddia edilen kadın yaralandı - En son haberler
AA

Kocaeli'de, seyir halindeki otomobilden atladığı iddia edilen kadın yaralandı.

İddiaya göre, Gebze ilçesi İstasyon Mahallesi D-100 kara yolu Ankara istikameti Topçular Viyadüğü'nde, seyir halindeki otomobilin sürücüsü Volkan E. ile eşi Burcu E. henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Bu sırada Burcu E., seyir halindeki aracın kapısını açarak dışarı atladı. Sürücünün ani fren yapması üzerine otomobile, Serbay S. idaresindeki hafif ticari araç arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Burcu E., ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle D-100 kara yolu Ankara istikametinde trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı. Sürücüler, ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

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