Tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü, 1 yaralı

DHA

Kocaeli'de iki grubun kavgasında silahla yaralanan 2 kişiden 1'i hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde İzmit ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Alkollü iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada ateşlenen tabancadan çıkan kurşunlar, Emrah Akkuş (28) ile yanındaki kişiye isabet etti.

İhbarla gelen sağlık ekiplerince Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 yaralıdan Emrah Akkuş, hayatını kaybetti. Polis, kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.