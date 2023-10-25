Kafedeki tartışma sokakta çatışmaya dönüştü: 2 yaralı
İstanbul Kartal'da kafede buluşun 2 kişi arasında tartışma kavgaya dönüştü. Sokağa taşan silahlı kavgada birbirine ateş eden iki kişi yaralandı
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İstanbul'un Kartal ilçesinde kafede buluşun 2 kişi arasında çıkan tartışma daha sonra sokakta silahlı çatışmaya dönüştü.
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Olay, saat 11.00 sıralarında Soğanlık Mahallesi, Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; aralarında husumet bulunan Nejdet Ç. ve Abdullah A. bir kafede buluşup tartışmaya başladı.
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Bir süre kafede tartışan ikili daha sonra sokağa çıktı. Sokakta tartışma devam etmesi üzerine Nejdet Ç. ve Abdullah A. yanında bulunan silahlarla birbirine ateş açmaya başladı.
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Necdet Ç. İle Abdullah A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulansa hastaneye kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.
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Polis ekipleri olay yerine şerit çekerek çevrede önlem aldı. Ekiplerin olay yeri incelemelerinde yerde çok sayıda boş kovan olduğu görüldü.
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Ekiplerin çalışması sürüyor.