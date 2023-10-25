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        Haberler Gündem 3. Sayfa Tartışma silahlı çatışmaya döndü: 2 yaralı

        Kafedeki tartışma sokakta çatışmaya dönüştü: 2 yaralı

        İstanbul Kartal'da kafede buluşun 2 kişi arasında tartışma kavgaya dönüştü. Sokağa taşan silahlı kavgada birbirine ateş eden iki kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.10.2023 - 14:25 Güncelleme: 25.10.2023 - 14:25
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          İstanbul'un Kartal ilçesinde kafede buluşun 2 kişi arasında çıkan tartışma daha sonra sokakta silahlı çatışmaya dönüştü.

          • 29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        • 2

          Olay, saat 11.00 sıralarında Soğanlık Mahallesi, Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; aralarında husumet bulunan Nejdet Ç. ve Abdullah A. bir kafede buluşup tartışmaya başladı.

        • 3

          Bir süre kafede tartışan ikili daha sonra sokağa çıktı. Sokakta tartışma devam etmesi üzerine Nejdet Ç. ve Abdullah A. yanında bulunan silahlarla birbirine ateş açmaya başladı.

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          Necdet Ç. İle Abdullah A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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          Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulansa hastaneye kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

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          Polis ekipleri olay yerine şerit çekerek çevrede önlem aldı. Ekiplerin olay yeri incelemelerinde yerde çok sayıda boş kovan olduğu görüldü.

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          Ekiplerin çalışması sürüyor.

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