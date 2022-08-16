Tartışma kanlı bitti! Sokakta cinayet!

Eskişehir'de kentte apart daire kiralayan Melih Kestel, saat 01.30 sıralarında, henüz kimliği belirlemeyen kişi ile Bahçelievler Mahallesi Seylap Caddesi'nde tartıştı.

DHA'da yer alan habere göre kavgaya dönüşen olayda Kestel, göğsünden bıçaklanarak ağır yaralandı. Şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

AA'da yer alan habere göre Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi tarafından oluşturulan ekip, yaptığı çalışma sonucu olayla ilgili 3 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.