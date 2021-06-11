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İzmir'de tartışma çatışmaya dönüştü: 2 ölü

İzmir'in Menemen ilçesinde, iki grup arasında çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü. Olayda Mehmet Arpak ile Salih Kılıç, tabancayla vurularak öldürüldü. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı

11.06.2021 - 08:47 | Güncelleme: ABONE OL
SON DAKİKA! Tartışma çatışmaya dönüştü: 2 ölü
Tartışma çatışmaya dönüştü: 2 ölü
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DHA

İzmir'in Menemen ilçesinde, iki grup arasında çıkan kavgada Mehmet Arpak (44) ile Salih Kılıç (48) tabancayla vurularak öldürüldü.

Menemen ilçesine bağlı Mermerli Mahallesi'nde, henüz belirlenemeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Gerginliğin artmasıyla tartışma silahlı kavgaya döndü. Taraflar birbirine tabanca ile ateş açarken, Mehmet Arpak ve Salih Kılıç vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulundu. Yaralılardan Arpak ambulans ile Menemen Devlet Hastanesi'ne, Salih Kılıç ise Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanelerde tedaviye alınan Arpak ve Kılıç yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Arpak ve Kılıç'ın cenazeleri, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, cinayet şüphelilerini yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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