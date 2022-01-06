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Korkutmak için yere sıktı, kurşun sekti... Beklenmedik şekilde biten tartışma kamerada

İstanbul Beyoğlu'nda sokak ortasında iki kişinin tartışması beklenmedik şekilde bitti. Şahıslardan birinin iddiaya göre korkutmak için tabancayla yere doğru sıktığı kurşunun sekmesi ile diğer kişi bacağından vuruldu. Bacağından yaralanan şahsın ayakta yardım beklediği ve çevredeki vatandaşların kaçtığı anlar kameraya yansıdı

06.01.2022 - 11:08 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Tartışma beklenmedik şekilde bitti: Kurşun sekti...
Korkutacaktı, kurşun sekti...
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İHA

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Piyalepaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, gündüz vakti kalabalık olan sokak üzerinde karşılaşan Eyüp S. ile Eyüp B. tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine silahını çeken Eyüp B., tabancasını çıkartarak Eyüp S.'yi korkutmak için yere doğru ateş etmeye başladı.

SEKEN KURŞUNLA YARALANDI

Bu sırada Eyüp S. ise tabancadan çıkan kurşunlardan kurtulmak için zıplasa da başarılı olamadı. Seken kurşunlarda birinin bacağına isabet ettiği Eyüp S. ayakta yardım beklerken, çevrede bulunan vatandaşlar ise şüpheli Eyüp B.'yi olay yerinden uzaklaştırdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ayakta bekleyen yaralı Eyüp S.'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye götürdü.

SALDIRGAN EVİNDE YAKALANDI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şahsın emniyette suç kaydı bulunan Eyüp B. olduğunu tespit etti. Şüpheli, aynı mahalledeki evinde kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şahsa, emniyette ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli Eyüp B., "Kasten yaralama" ve "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçlarından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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