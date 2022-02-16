Tartışılan fotoğrafın sırrı çözüldü

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Tunceli'nin Nazımiye İlçesi'nde bulunan Düzgün Baba Cemevi Yönetim Kurulu'ndan yapılan açıklamada Nazımiye Kaymakamı Uğur Tutkan'ın çeşitli idari ve mali para cezalarıyla cemevinin faaliyetlerini engellediği iddia edildi. Bu açıklamanın ardından Nazımiye Kaymakamı Uğur Tutkan, Düzgün Baba Cemevi'ne yakın bir noktaya giderek kolluk görevlileriyle fotoğraf çektirdi. Tutkan, fotoğrafı "Dernek adı altında halkımızın inancını kullanarak para toplayıp, topladığı paraları da usulsüz, kanunsuz ve Düzgün Baba Cemevi ve mekânı dışında yani amaç dışı harcayacaksın, sonra da cemevlerimizi biz ticarethane göreceğiz. Kanunsuzluk, usulsüzlük kıblesi olanlara doğru yolu göstereceğiz. Türkiye Cumhuriyeti kanun ve hukuk devletidir. Sana da uzantılarına da öğreteceğiz kanunu, hukuku ve devletimizin gücünü" notu ile paylaştı.

Söz konusu paylaşımın ardından Düzgün Baba Cemevi Yönetim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, "Düzgün Baba Cemevi olarak yaptığımız açıklamadan sonra Nazımiye Kaymakamı devletin kolluk güçleriyle cemevimizin önüne gelip silahlarla poz verip, cemevi başkanı ve yönetimini size ve uzantılarınıza devletin gücünü göstereceğim diye tehdit ediyor. İftiralarla karalamayla cemevi yönetimine dönük algı yaratmaya çalışıyor. Varsa elinde kanunsuzluk ve usulsüzlük yaptığımıza dair bir belgen ver mahkemeye hukuk önünde hesaplaşalım" denildi.

"HATIRA POZU"

Nazmiye Kaymakamlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; söz konusu fotoğrafın tehdit amaçlı çekilmediği, zorunlu şark görevi sona eren ve tayini çıkan kolluk görevlilerinin isteği üzerine hatıra amaçlı çekildiği ifade edildi. Paylaşılan fotoğraf, "Sana da uzantılarına da öğreteceğiz kanunu, hukuku ve devletimizin gücünü" ifadesinden ötürü yanlış anlaşılmalara sebebiyet vermesi nedeniyle daha sonra kaldırıldı.

BARO SORUŞTURMA İSTEDİ

Tunceli Barosu'ndan yaşanan sürece ilişkin yapılan açıklamada, "Kaymakamın yaptığı paylaşım açıkça tehdit suçudur. İlgililerden Anayasa maddeleri ve kanunları hiçe sayan kaymakam hakkında derhal cezai ve idari soruşturma başlatılmasını talep etmekteyiz" denildi.

BAŞKAN İSTEDİ, KAYMAKAM AÇTIRDI

Düzgün Baba Cemevi'ne giden yolun yoğun kar yağışı sonrası açılmadığı iddialarına ilişkin olarak ise 5 Şubat tarihinde Düzgün Baba Cemevi Başkanı Sinan Kırmızıçiçek, Nazımiye Kaymakamı Uğur Tutkan'dan yolun açılmasını istedi. Hızır ayı nedeniyle cem-cemaat yapılacağını belirten Kırmızıçiçek, yolun açık olması gerektiğini belirtti. Nazımiye Kaymakamlığı'nın talimatıyla bu talebin ardından yol ulaşıma açıldı.

USULSÜZLÜK İDDİALARI NELER?

Düzgün Baba Cemevi ile ilgili usulsüzlük iddiaları da ortaya atıldı. 15 Mart 2021 tarihli SGK Tunceli İl Müdürlüğü yazısında, söz konusu Düzgün Baba Ziyareti Kültür, Kalkınma ve Yardım Derneği'nde kayıt dışı istihdam yapıldığı, söz konusu dernekte çalışanların SGK'ya sigortalı olarak bildirilmesi gerektiği, aksi taktirde yapılacak denetim sonucu idari para cezası uygulanabileceği belirtildi. 3 Aralık 2021 tarihli Nazmiye Mal Müdürlüğü Geçici Takdir Komisyonu'nun aldığı kararla Düzgün Baba Ziyareti Kültür, Kalkınma ve Yardım Derneği'ne vergi ziyaına sebebiyet vermesi nedeniyle 1.605 TL ceza kesildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, Nazımiye ilçesinin geçtiğimiz günlerde yoğun kar yağışının etkisi altında kaldığı ve tüm köy ile mezra yollarının ulaşıma kapandığı hatırlatıldı.

Düzgün Baba Ziyaretleri Kültür Kalkınma ve Yatırım Derneği yönetiminin, Nazımiye Kaymakamına mesaj yazarak Düzgün Baba Cemevi'nde Hızır Cem'i yapılacağından cemevi yolunun öncelikli olarak açılmasını istediği ve bunun üzerine İl Özel İdaresine ait iş makinelerinin yolda çalışma başlattığı belirtilen açıklamada, "Kaymakamımız yolda yapılan karla mücadele çalışmalarını ve yolun son durumunu görmek üzere beraberindeki personeli ile Düzgün Baba ziyaret yoluna gitmiş, yolda yapılan çalışmaları inceledikten sonra gecenin geç saatlerine kadar çalışmalara eşlik eden güvenlik personelimizi onore etmek üzere hatıra fotoğrafı çektirip, fotoğrafı devletimizin ve güvenlik güçlerimizin gün, saat ve dakika fark etmeksizin görevinin başında olduğunu vurgulamak üzere yazdığı kısa bir cümle ile şahsi sosyal medya hesaplarından paylaşmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, bazı haber kanalları ile bir kısım sosyal medya hesaplarında güvenlik güçlerince paylaşılan bu fotoğrafın, cemevlerine ve Alevilere yönelik olumsuz bir hareketmiş gibi yansıtıldığı ve kaymakama yönelik karalama kampanyası başlatıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Oysa gecenin o saatinde bile kaymakamımızın orada bulunmasının nedeni, Düzgün Baba Cemevimizde yapılacak olan Hızır Cem’i hizmetinin aksamaması içindir. Fotoğraftaki alan cemevi değil, cemevi yolu üzerinde karla mücadele yapılan alandır. Kıymetli hemşehrilerimiz bileceklerdir ki neredeyse tüm cemevlerimiz, ocaklarımız ve ziyaret merkezlerimiz devletimizin bizlere sağladığı imkanlarla her daim sahiplenilmiş, yolları yapılmış, su sorunları çözülmüş, civarları ağaçlandırılmış, hemen her türlü ihtiyaçlarına destek olunmuş ve olunmaya da devam edilmektedir. Ayrıca şunu da belirtmek gerekir ki Düzgün Baba Cemevimizin tapusu ve yerinin Çevrecik Köyü Muhtarlığına ait olmasına rağmen, Düzgün Baba Ziyaretleri Kültür Kalkınma ve Yatırım Derneği tarafından fuzuli işgalen kullanılması neticesinde köy muhtarlığı tarafından söz konusu derneğe tahliye davası açılmış, halen hukuki süreci devam etmektedir."

Söz konusu derneğin bu eylemine söz söyleyemeyen bazı kesimlerin bu konuya Nazımiye Kaymakamını da dahil ederek gündem değiştirme çabalarının manidar olduğu kaydedilen açıklamada, "Hepimiz tarafından birlik, beraberlik içerisinde sahiplendiğimiz cemevlerimiz ve ziyaret merkezlerimiz üzerinden hizmetlerimizi karalamaya yönelik yapılan bu haberler ve sosyal medya paylaşımları için hukuk yoluna başvurulacağının bilinmesini isteriz ve istemeyerek de olsa kamuoyunu meşgul etmemiz sebebiyle üzüntü duyduğumuzu bildirmek isteriz." cümlelerine yer verildi.