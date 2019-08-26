Hakan Bulut'un haberine göre, Duatepe mahallesi 1102 sokakta Enerjisa’nın yapacağı trafo için bölgenin sit alanı olması nedeniyle Müze Müdürlüğü ekiplerince kontrollü sondaj çalışması yapıldı.

Yapılan kazı çalışmasında 3.5 metre derinlikte 9 adet mezar bulundu. Alınan bilgiye göre mezarlardan 8’inin torpido tipi pişmiş topraktan olduğu, ancak tahribata uğradığı tespit edilirken, mezarlardan birinin 4. yüzyıl ile 6. yüzyıla ait geç Roma dönemine ait tekne tipi kesme taştan yapılan mezar olduğu anlaşıldı.

Yapılan sondaj çalışmalarının raporu Adana Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kuruluna gönderildi.