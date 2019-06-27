Arama çalışmaları devam ediyor

Hakan Bulut'un haberine göre, Suriye’de yaşanan savaş nedeniyle ailesiyle birlikte göçmen olarak Mersin’in Tarsus ilçesi Çayboyu (Egemen) Mahallesine yerleşen Mahmut El Şeyh (17) burada tarım işlerinde çalışmaya başladı.

14 Mayıs 2019’da mahalle yakınlarında geçen Berdan nehrine serinlemek amacıyla giren Mahmut El Şeyh burada akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen arama kurtarma ekipleri genci bulmak için çalışma başlattı.

Aradan geçen 45 günlük çalışmaya rağmen Mahmut El Şeyh’den herhangi bir ize rastlanmazken, gencin ailesi ve yakınları ise endişeli şekilde bekleyişini sürdürüyor. Arama çalışması devam ediyor