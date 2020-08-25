Şehitkerim Mahallesinde bulunan kısa adı MEDYAD olan Tarsus Medya Mensupları Derneği’ne ait giriş kapısına kimliği belirsiz kişi veya kişilerce av tüfeğiyle ateş açıldı.

MEDYAD Başkanı Okan Çalışkan’ın da binada bulunduğu sırada gerçekleşen saldırıda kapıya 3 mermi izi belirleyen polis, olaydan sonra kaçan zanlıların yakalanması için araştırma başlattı.