Olay, merkez Ferahim Şalvuz Mahallesi'nde meydana geldi. Evli ve 1 çocuk babası 34 yaşındaki Y.E. (Yasin Ergezer) iddiaya göre evde kimsenin olmadığı esnada kendisine ait pompalı olarak tarif edilen av tüfeğini temizlemeye başladı. Göğüs kısmına bitişik vaziyette iken tüfek ateş aldı.

Habertürk'ten Hakan Bulut'un haberine göre, göğüs kısmından vurulan şahıs olay yerinde yaşamını yitirdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve emniyet güçleri intikal ettirildi.

Olay yerinde yapılan incelemede tüfeği temizlemek için bez ve makine yağı olduğu görüldü. Şahsın cenazesi otopsi için morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.